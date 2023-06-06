"بنزيما" يوقع لاتحاد جدة السعودى لمدة 3 مواسم

أفادت تقارير صحفية بأن الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وقع بالفعل على عقود انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، أمس الأول الأحد، عن رحيل كريم بنزيما عن صفوفه بعد 14 عامًا قضاها ضمن صفوف الفريق الأول.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية فإن بنزيما وقع على عقود انضمامه لصفوف فريق اتحاد جدة لمدة 3 سنوات.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

والتقطت كاميرات برنامج إل شرنجيتو الإسباني، اجتماعًا بين بنزيما ومسئولي نادي اتحاد جدة في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد.