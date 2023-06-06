الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية: غرفة عمليات الثانوية لم ترصد أى شكاوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفقد الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في رابع أيامها، من داخل مجمع لجنة فتيات أبوخروع، التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية، والتي تضم معها لجان معهد بنين أبوراجح، وبنين الواصفية، وبنين المنشية، وبنين الصحابة، وتضم بحوزتها شعبة القسم الأدبى فقط.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفد الحاضر من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن اليوم الرابع لامتحانات الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم الأدبى الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم رافق فضيلته خلال الزيارة عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن ومحمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية  بالمنطقة.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد أنهت كافة استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تشمل وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب، بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح "بيومى" أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.

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