ضبط تاجر عملة في السوق السوداء بالقاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم (مبلغ مالى "عملات محلية" – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى لحسابه الخاص وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.