إجراء المسح السمعى لـ415 ألف طفل بالبحيرة

قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم إجراء المسح السمعي لعدد 415 ألف طفل حديث الولادة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى اليوم.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج أمراض ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة بالبحيرة.

ولفت، في بيان، إلى تحويل 2055 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة وعددها 3 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إلى أن المبادرة ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية لإجراء مقياس السمع بعد الميلاد مباشرة، حيث يتم تنفيذ المسح الإلزامي على المواليد ووضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وتستهدف المبادرة إجراء الكشف المبكر عن حالات ضعف أو فقدان السمع، وذلك من خلال 120 وحدة صحية موزعة على 16 إدارة صحية و240 فريقًا طبيًا، وذلك لفحص حديثي الولادة خلال 28 يومًا من ولادتهم، حيث يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من ولادة الطفل.