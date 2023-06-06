الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى.. بيطري القاهرة يشن حملات كبرى على الأسواق

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين. 

وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط ٢ عجل بقرى وزن ٦٥٠ كجم ذُبحا خارج المجازر، و٢ ختم مزور وألوان مقلدة للإيهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، كما تم ضبط ٧٠ كجم كبدة مستوردة، و٣٥ كجم بسطرمة، و٢٥٠ كجم لحوما مفرومة، و١٥٥ كجم مصنعات دواجن، و٢٥ كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة  ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع كافة أساليب الغش التجارى.

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