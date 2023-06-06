الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يكرّم طالبة من ذوى الهمم لحفظها القرآن الكريم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

كرّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ندى عبدالرحمن المصري، الطالبة بشهادة التخصص بمعهد القراءات، بمكافأة مالية كبيرة، والمشاركة في مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، لحفظها القرآن الكريم كاملا، وهي من ذوي الهمم، ومن أصحاب متلازمة داون ولديها إعاقة بصرية.

وأعرب شيخ الأزهر عن سعادته بندى لحفظها القرآن كاملا رغم ما تعانيه من مصاعب وتحديات، وهو دليل على قوة إرادتها، وحبها للقرآن وعلومه، مشيدا بوالديها وما يقومان به من جهود كبيرة في حق ابنتهما.

من جانبه، عبّر عبدالرحمن المصري، والد الطالبة ندى، على هامش التكريم، عن سعادته بتكريم الإمام الطيب لابنته وبحديثه وتشجيعه لهم، مضيفا: "شعور لا يوصف وأفضل تكريم حصلت عليه ابنتى، وشرف كبير لي ولابنتي مقابلة الإمام الطيب.. إنه بحق فخر الإسلام والمسلمين، بارك الله فيه وحفظه ورعاه".

وعن أمنيات ابنته وأحلامها قال: "تحققت إحدى أمنياتها وهي مقابلة شيخ الأزهر، والثانية تتمنى من الله مداومتها على حفظ القرآن الكريم"، موضحا أن ابنته حفظت القرآن كاملا في سن صغيرة رغم معاناتها.

وكان شيخ الأزهر قد كرّم أوائل مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم، الخميس الماضي، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر، وقد ضاعف فضيلته مكافأة الخمسة طلاب الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، وترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالبا بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالبا لكل مستوى من المستويات الأربعة.

جدير بالذكر أن مسابقة شيخ الأزهر السنوية للقرآن الكريم يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

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