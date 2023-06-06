الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد حصولهما على جوائز الدولة.. هاني شنودة وأشرف زكي ضيوف "معكم" غدا

هاني شنودة
هاني شنودة

يحل الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي، ضيوف الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc"، بعد حصولهما على جوائز الدولة، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتحدث الموسيقار هاني شنودة، عن أعماله الفنية، واسترجع ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، وتعاونهما الفني الأول من خلال فيلم "المشبوه" عام 1981، إضافة إلى الحديث عن عمله مع العندليب عبد الحليم حافظ.

وخلال اللقاء، أعرب هاني شنودة، عن سعادته البالغة بالحصول على جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

فيما كشف الدكتور أشرف زكي، عن ترشيح أكاديمية الفنون لاسمه للحصول على جائزة الدولة التقديرية، حيث قال خلال برومو الحلقة: "حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر".

جوائز الدولة الموسيقار هاني شنودة هاني شنودة أشرف زكي معكم غد ا

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يصل إلى مقر انعقاد المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة (فيديو)

سامح بسيوني: مسرح الشباب ممر للاحتراف.. وأسعى للتطور دائمًا (حوار)

محمود مرسى.. مارد التمثيل

تفاصيل إطلاق القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" ضد داعش

فى ذكرى ميلاده الـ77.. معلومات عن الساحر محمود عبدالعزيز

10 سنوات على "30 يونيو".. المرأة تتبوأ مكانتها فى عهد السيسى

بعد فوزه بجائزة البوكر.. زهران القاسمي يكشف تفاصيل رواية "تغريبة القافر" (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلى

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

وزير المالية: ندعو المستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الواعدة فى مصر

"الأوقاف" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم

10 سنوات على 30 يونيو.. تحول رقمي وميكنة المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة

ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة بعد قرار الوزير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس