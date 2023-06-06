بعد حصولهما على جوائز الدولة.. هاني شنودة وأشرف زكي ضيوف "معكم" غدا

يحل الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي، ضيوف الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "cbc"، بعد حصولهما على جوائز الدولة، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتحدث الموسيقار هاني شنودة، عن أعماله الفنية، واسترجع ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، وتعاونهما الفني الأول من خلال فيلم "المشبوه" عام 1981، إضافة إلى الحديث عن عمله مع العندليب عبد الحليم حافظ.

وخلال اللقاء، أعرب هاني شنودة، عن سعادته البالغة بالحصول على جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

فيما كشف الدكتور أشرف زكي، عن ترشيح أكاديمية الفنون لاسمه للحصول على جائزة الدولة التقديرية، حيث قال خلال برومو الحلقة: "حسيت أن مجهود العمر مرحش هدر".