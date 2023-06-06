الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الكشف الطبي على معاوني النيابة الإدارية المعينين

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

حددت هيئة النيابة الإدارية، اليوم، ضوابط يجب الالتزام بها من قبل معاوني النيابة الإدارية المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017 و210 لسنة 2023 دفعة 2018، والتي تقرر لها غدا الأربعاء، كموعد لإجراء الكشف الطبي، مقر هيئة النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

أولا دفعة 2017 الحضور في مقر الهيئة في تمام الساعة الــ8 صباحا.

ثانيا دفعة 2018 الحضور في مقر الهيئة في تمام الساعة الــ12 مساء.

وشددت النيابة الإدارية على معاونى النيابة الجدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التالية:
1. الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.
2. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.
3. إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.
4. إحضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة.
5. بطاقة دفع الإلكتروني، يوجد بها مبلغ 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.
6. لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

هيئة النيابة الإدارية ضوابط معاوني النيابة الإدارية السادس من أكتوبر ميدان النجدة

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