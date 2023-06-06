تحول رقمي وتطبيقات إلكترونية.. إنجازات النيابة العامة في عهد السيسي

ثورة هائلة وتحول رقمي تعيشه النيابة العامة في عهد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وفي الفترة الماضية خاصة في العشر أعوام الماضية منذ ثورة 30 يونيو والتي تهل علينا الذكرى العاشرة لها هذا الشهر.



- تحول رقمي

دخلت التكنولوجيا في النيابة العامة بهدف رقمنة دورة العمل المستندية القانونية والإجرائية بالنيابة العامة؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة بسرعة تداول القضايا والبلاغات والشكاوي؛ للحد من تردد المواطنين علي مقار النيابة العامة، وضبط الرقابة على تلك الإجراءات والتصرفات المتخذة بالقضايا، لضمان انتظام العمل وفقا لصحيح القانون.

كما أنشأت النيابة تطبيق العدالة الجنائية ؛ لسرعة تداول القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بين النيابات المختلفة بصورة رقمية حتي يمكن للنائب العام وقيادات النيابة العامة الإطلاع على آخر المستجدات في التحقيقات والقضايا حتى الفصل فيها.

كما أتاحت النيابة من خلال هذا التطبيق تفعيل إدراج القضايا والحيازات بالنيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، وإتاحة منصة للبحث العام في جميع القضايا.





- الربط بين النيابات الكترونيًا

وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر كافة الإمكانيات للنيابات العامة من خلال برنامج «العدالة الجنائية»، للربط الإلكتروني بين النيابات وبخطة كاملة ، لفتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.

ومن خلال التعاون مع وزارة الاتصالات تستكمل النيابة العامة انجازاتها وتطورها عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التحول الرقمي، وبإطلاق خدمات وتطبيقات رقمية للتيسير على المواطنين في الإجراءات التي يباشرونها بصورة دورية.







-رقمنة نيابات شئون الأسرة

وجانب الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة لم يخلو من الرقمنة وأرشفة البيانات بها حفاظًا عليها بتكما أتيح الاستعلام عنها من خلال موقعها الرسمي وبوابة مصر الرقمية، وإتاحة خدماتها من خلال إنشاء تطبيق لأرشفة الوثائق المارونيًا ، وإنشاء قاعدة بيانات تمكن المواطنين من استخراج صور رسمية من تلك الوثائق بصورة غير مركزية من كافة المكاتب الرقمية أو النيابات.





- تسهيلات لتلقي طلبات اللمواطنين

ومن الانجازات التي تمت مؤخرًا في النيابة العامة هو تفعيل منصاب لتلقي طلبات المواطنين والعراض لفحصها بمكتب النائب العام ؛ توفيرًا للوقت والجهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بتكليف النيابات والإدارات المختصة بفحصها وإتاحة إشعارات إلكترونية للمواطنين لإحاطتهم بما وصل إليه الفحص.

كما أطلقت منظومة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين بشأن استخراج صور من محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات والأحكام الجنائية والشهادات من واقع الجداول من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة وسداد الرسوم المستحقة عنها.





-مكتب الرصد للنائب العام

وأنشأ النائب العام وحدة الرصد وتحليل البيانات لمتابعة شكاوي المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والجرائد بهدف منع الجرائم والتحقيق ، ومكافحة الشائعات، والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، ليجدوا عيون ساهرة على آمنهم وراحتهم، كما تم تفعيل منصة لمكتب حماية الطفل، ومتابعة نيابات الطفل على مستوى الجمهورية.







-خدمات المرور الإلكترونية

ومن أبرز الخدمات التي توفر عناء وجهد المواطنين والتي يعتبر أكثر المواقع دخولاً من المواطنين للاستعلام عن مخالفاتهم الإلكترونية هو اتاحة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمات المرور والمخالفات والتظلم منها.





-شبكة الكترونية ونظم حماية بالنيابات

وكما كان لتعاون النيابة العامة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور رئيسي في التطوير والانجازات التي تمت بها وكان أهمها إنشاء مركز المعلومات الرئيسي بالنيابة العامة، وتوفير نظم تأمينه وحمايته بالتطبيقات اللازمة لتطوير منظومة العمل ومد النيابات على مستوى الجمهورية بشبكة خطوط سلكية ولا سلكية والربط فيما بينها داخليا وخارجيا.

ذلك لتحديد روابط الاتصال بمنظومة العمل بالنيابة العامة المختلفة، من خلال أجهزة التشغيل وتقنيات الحاسب الآلى كما تم إنشاء غرفة بيانات رئيسية تتناسب مع حجم البيانات والمساحات التخزينية المستقبلية لتطبيقات وخدمات النيابة العامة الرقمية.





-تدريبات لمواكبة التحول الرقمي

وتماشيًا مع خطوات التحول الرقمي كان لابد من تدريب الموظفين لكتابة التحقيقات الجنائية الكترونيًا؛ لتوفير الوقت والجهد وتيسير اضطلاع القضاة والمتقاضين على القضايا بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، فتم تدريب الموظفين على الكتابة باستخدام برنامج «ميكروسوفت ورد»



-عدالة ناجزة

مع التحول الرقمي وتفعيل سياسة إنفاذ القانون كان لابد من خلال تدريب أعضاء النيابة العامة على التحول الرقمي ونشر الوعي والثقافة الرقمية ، واستخدام تقنيات تكنولوجيا حديثة مثل - الفيديو كونفرنس- الذي اطلقته النياية العامة في جلسات التحقيق مع المتهمين مؤخرًا، كما يتم التنسيق مع ملحة الطب الشرعي لسرعة إنهاء القضايا وإعادة كتابة التقارير وارشفتها بصورة الكترونية تحقيقًا للعدالة الناجزة.