في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. ممارسات آمنة يمكنك اتباعها

الغذاء هو أحد ضرورياتنا الأساسية، إنه الوقود الذي يوفر الطاقة والعناصر الغذائية اللازمة للنمو والحيوية والرفاهية العامة.

في حين أن الطعام الجيد يساعدنا في الحفاظ على صحتنا فإن الملوث أو منتهي الصلاحية منه يشكل مخاطر صحية.

يصاب واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم بالأمراض التي تنقلها الأغذية كل عام، يتم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية في 7 يونيو للفت الانتباه إلى معايير.

تتسبب الأطعمة غير الصحية وغير الآمنة في حصد أرواح لا تعد ولا تحصى يوميًا، لذا حان الوقت لإعطاء الأولوية لممارسات النظافة الصحية الجيدة، فالأمراض التي تنقلها الأغذية الناتجة عن تناول وجبات ملوثة تصيب صحتنا ورفاهيتنا.

ممارسات أساسية يجب على المرء اتباعها لوجبات آمنة.

أيدي نظيفة

أهم الاشياء اولا، ابدأ بغسل يديك بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل التعامل مع أي طعام، القضاء على البكتيريا الضارة ومنع التلوث من خلال الحفاظ على نظافة اليدين المناسبة.

أسطح نظيفة

حافظ على أسطح مطبخك نظيفة ومعقمة، قم بتطهير أسطح العمل وألواح التقطيع والأواني بانتظام لمنع انتشار مسببات الأمراض الضارة.

طهي بشكل صحيح

يتم ضمان سلامة الطعام المطبوخ عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية بدرجة كافية لقتل الجراثيم التي لديها القدرة على إصابتك بالمرض.

طهي طعامك بشكل صحيح لقتل البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، استخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول درجات الحرارة الداخلية إلى مستويات آمنة، والقضاء على أي مخاطر، يمكن وضع الأطعمة المجمدة بأمان في الثلاجة أو في الماء البارد أو في الميكروويف لإذابة الثلج، سيؤدي إذابة تجميد الطعام المجمد على المنضدة إلى تلفها حيث يمكن للبكتيريا أن تتكاثر بسرعة في أجزاء الطعام.

يقظة التخزين

قم بتخزين الطعام في حاويات مناسبة مع تقليل التعرض للهواء والملوثات، تأكد من أن حاوياتك نظيفة وفي ظروف مناسبة واستخدمها فقط لتخزين الطعام، قم بتسمية العناصر بالتواريخ لتتبع نضارتها وتجنب استهلاك الأطعمة منتهية الصلاحية، استخدم عدة أوعية نظيفة وضحلة لتعبئة الطعام الدافئ أو الساخن ثم قم بتبريده.