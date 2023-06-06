الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شحاتة يوجه وفد مؤتمر العمل الدولي بمتابعة جميع اللجان وعرض رؤية مصر

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

عقد حسن شحاتة، وزير العمل، اجتماعاً مع فريق عمل "الوزارة" المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16 يونيو 2023، وذلك في اليوم الثاني لمشاركة "الوزير" الذي يرأس وفد مصر الثلاثي “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، لتوجيه "فريق العمل الحكومي" بالمشاركة في كافة لجان المؤتمر وهي: لجنة تطبيق المعايير، ولجنة المناقشة العامة حول الانتقال العادل، ولجنة المناقشة المتكررة حول حماية العمال،ولجنة وضع المعايير للتلمذة الصناعية، واللجنة المالية، ولجنة الصياغة العربية التي ستجتمع اليوم الثلاثاء لصياغة رؤية وملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة.

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة"، فقد وجه الوزير فريق العمل الحكومي بضرورة متابعة كافة هذه اللجان، وعرض رؤية مصر في كل ما تم إنجازة بشأن القضايا المطروحة في تلك اللجان الدولية، وإعداد تقارير مكتوبة بكافة التفاصيل والمناقشات والمداخلات، كما أكد عليهم رؤية الدولة المصرية في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

وكان الوزير حسن شحاتة قد شارك على مدار اليومين الماضيين في اجتماع المجموعة العربية التنسيقية، وكذلك في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة..وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال، ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم ،وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ،وتحديات عالم العمل العالمي.

ويُلقي وزير العمل كلمة مصر غداً الأربعاء لعرض ملفات العمل في "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويلتقي "الوزير" بعدد من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة وسيشارك في "قمة العمل" التي يحضره بعض رؤساء العالم.

يضم وفد وزارة العمل المشارك في "المؤتمر الدولي" أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

اقتصادات مستدامة الدولة المصرية أصحاب أعمال العلاقات العامة العمل الحكومي اللجنة المالية

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