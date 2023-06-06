الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 545 مخالفات لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

الخوذة
الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 545 مخالفات لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدى الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية الدراجات النارية

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