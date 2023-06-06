عوائق تحول دون عودته إلى برشلونة.. 48 ساعة حاسمة فى مستقبل ميسى

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن فكرة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأمل إدارة نادي برشلونة في استعادة ليونيل ميسي مرة أخرى، بعد 3 سنوات من رحيله عن صفوف الفريق، خاصة بعدما وافقت رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" على الخطة المالية التي قدمها النادي، طالع من هنا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل ميسي، مشيرة إلى أن خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني، التقى خوان لابورتا، رئيس النادي في منزل الأخير وتحدثا عن خيارات إجراء اتفاقية ولكن يرى كلاهما أنه من الصعب توقيعها في وقت قريب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يحلم باستعادة ميسي، ولكن لتحقيق ذلك سيكون عليهم تخفيض رواتب الفريق، مشددة على أن كلا الطرفين سيعطيان أنفسهما فرصة لإتمام الصفقة.

نادي برشلونة يحتاج لتقليص إضافي في ميزانية رواتب الفريق قبل التوقيع مع ميسي، بالإضافة إلى أن عامل الوقت يعمل ضد الطرفين إذ إن النادي يحتاج لوقت أطول لإنهاء بعض العمليات وتقليل الرواتب وزيادة الدخول، بينما يرغب ميسي في اتخاذ قرار سريع حتى يتجنب البقاء دون مشروع رياضي في الموسم المقبل.

ويرغب لابورتا في التعاقد مع ميسي ومنحه راتبا أعلى من الذي يتقاضاه ليفاندوفسكي بيورو واحد ولكنه حتى الآن غير قادر على تقديم عرض رسمي، لذا سيكون على الطرفين في الوقت الحالي التوصل لحل وسيتوجب على ميسي الانتظار قليلًا فيما يتعلق بمسألة التوقيت حتى يتمكن برشلونة من توفيق أوضاعه.