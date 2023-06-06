وكيل أول النواب ناعيا وزير الصحة الأسبق: صاحب مسيرة أكاديمية وعملية مشرفة

نعي المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كافة المناصب التي تقلدها علي مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف.

وأضاف وكيل أول مجلس النواب، أن الراحل كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، واسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في أداء واجبه الوطني، والعلمي.

وتقدم المستشار أحمد سعدالدين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، متضرعا إلي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.