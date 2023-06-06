وزير الرى: نعمل على اتخاذ إجراءات لتحقيق زيادة فى الإنتاج الزراعى

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة في خدمة أعمال الوزارة.

واستعرض الدكتور سويلم أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الري وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والري وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

وصرح الدكتور سويلم بأن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كل عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تأهيل وتطهير شبكة المجاري المائية بشكل مستديم لضمان قدرة هذه المجارى المائية على إمرار التصرفات المطلوبة، مع إجراء أعمال الصيانة والتحديث الدورية لكل منشآت الري المختلفة سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات بإجمالى ٥٠ ألف منشأ مائي بمختلف محافظات الوادي والدلتا.

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية) تعمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضي الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة.