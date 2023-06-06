"الأوقاف" تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم عملهم.

جاء ذلك في تصريح نشره الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدمًا، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.

من جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز في إنجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الأشخاص ذوو الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التنافس على باقي وظائف المسابقة، حيث نجح 50 من الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المسابقة.