الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة أثناء عبورها السكة الجديدة فى سوهاج

جثة
جثة

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها عقب اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد باصطدام أحد القطارات بسيدة ما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بورد محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام القطار روسي الإسكندرية أسوان بالمدعوة آية ح م أ 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما نتج عنه وفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال شقيقها المدعو محمود ح م أ- 26 سنة ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم نفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إدارة المباحث الجنائية أحد القطارات السكة الحديد الشبهة الجنائية العرض على النيابة العامة اللواء محمد شرباش المباحث الجنائية النقل والمواصلات النيابة العام

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