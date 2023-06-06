ريال مدريد يدخل مرحلة جديدة من المفاوضات لضم جود بيلينجهام

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني، لضم الإنجليزي جود بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل، وتستمر حتى شهر سبتمبر المقبل. وارتبط اسم بيلينجهام بالانتقال لصفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي "سبورتس" المختص بالانتقالات، فإن ريال مدريد بأد مفاوضات متقدمة مع إدارة بروسيا دورتموند أمس الإثنين كجولة جديدة إيجابية من المفاوضات لإنهاء الصفقة.

وأثارت بعض التقارير الصحفية الشكوك حول إتمام ريال مدريد صفقة التعاقد مع بيلينجهام، بعدما تحدثت عن احتمالية خضوع اللاعب لعملية جراحية في الركبة نظرًا للإصابة التي تعرض لها في الموسم المنقضي.

وحصل بيلينجهام على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الألماني عن الموسم المنقضي، بعدما شارك في 42 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.