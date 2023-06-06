الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

رفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي، الرايات الخضراء، اليوم الثلاثاء، مع اعتدال الطقس واستقرار مياه البحر، لاستقبال رواد الشواطئ من المصطافين للاستمتاع بإجازتهم على شواطئ عروس البحر المتوسط.

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنّ شواطئ القطاع الشرقي شهدت اليوم إقبالاً متوسطاً من المصطافين.

وتابع أن شواطئ القطاع الغربي والعجمي حققت نسب إشغال أقل من الشرقي وهي نسبة ترتفع مع تقدم ساعات اليوم.

وتابع أن شواطئ الإسكندرية تستقبل روادها من المصطافين وزوار المدينة الساحلية في 3 فئات سعرية (الشواطئ السياحية بتذكرة دخول 25 جنيهاً شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد)، (شواطئ عامة بتذكرة دخول 5 جنيهات فقط) بالإضافة إلى عدد من الشواطئ المجانية.

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IMG-20230604-WA0042
شواطىء عروس المتوسط “الاسكندرية الراية الخضراء ادارة السياحة والمصايف نسب الإشغال

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