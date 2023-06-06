وزير الأوقاف ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق الذي وافته المنية ليلة أمس.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدكتور أحمد عماد الدين، عرفناه رحمه الله زميلًا عزيزًا وقامة طبية عظيمة وصاحب حس إنساني عالٍ ورفيع.

وتوجه وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان ، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.