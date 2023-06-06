الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

ويزر الأوقاف
ويزر الأوقاف

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق الذي وافته المنية ليلة أمس.

وأكد وزير الأوقاف، أن الدكتور أحمد عماد الدين، عرفناه رحمه الله زميلًا عزيزًا وقامة طبية عظيمة وصاحب حس إنساني عالٍ ورفيع.

وتوجه وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان ، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

الدكتور أحمد عماد الدين وزير الأوقاف وزير الصحة والسكان الأسبق وزير الأوقاف ينعي الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة

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