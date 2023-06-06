الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "عربية النواب" يشيد برؤية السيسي حول المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول المبادرة الإفريقية في تسوية النزاع الروسي الأوكراني، في ضوء ما يربط دول القارة الإفريقية من علاقات ممتدة مع الدولتين، فضلاً عن الأبعاد المتعددة لتلك الأزمة، التي تجاوزت حدودها الجغرافية لتشمل مناطق مختلفة من العالم، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط وعلى صعيد الدول النامية، التي تعد الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة.

كما أشاد أباظة فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد الرئيس السيسى للقادة الأفارقة بأن مصر تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

وأوضح أن مصر لن تدخر جهداً من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية، ومعرباً عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الإفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع مؤكداً اهمية التوافق بين القادة الأفارقة على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

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