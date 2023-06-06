الخور أسقف بولس ساتي يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس

اطمئن الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، على صحة قداسة الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر، مواصلة الصلاة من أجل تعافي قداسته ليبقى رمزاً ودافعاً لوحدة الكنيسة.

وكان القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أصدر بيانًا أعلن خلاله عن تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لوعكة صحية طارئة.

وأوضح في البيان، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد حلول الروح القدس، في كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.