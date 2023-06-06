"غازتك" تطلق أسبوع السلامة في مواقع الشركة والمحطات

أعلنت شركة غازتك، إحدى شركات قطاع البترول المصري، إطلاق أسبوع السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ضمن للاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

ونظمت الشركة اجتماعا برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور الكيميائي أشرف رمضان، مساعد رئيس الشركة لحماية البيئة والمشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة إيجاس، وباولو روندينى العضو المنتدب وممثل الشريك الأجنبي بشركة غازتك ومساعدى رئيس الشركة ومديرى العموم بالشركة.

وقال فرحات إن الشركة تولي اهتماما بالغا بتطوير وتعزيز جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة وذلك في كافة عمليات التشغيل وتعتبرها ركيزة أساسية من ركائز سير العمل داخل الشركة بكافة مناطقها وفروعها هو ما يأتي في إطار استراتيجية شركة إيجاس ووزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة الالتزام الكامل بجميع تعليمات السلامة والصحة المهنية، لتوفير بيئة عمل ملائمة وظروف تشغيل آمنة للعاملين والمعدات ولضمان صحة وسلامة كافة العاملين تحت مظلة الشركة وكذلك التأكد من اتباع كافة قواعد وتعليمات السلامة بجميع مواقع العمل.

كما قدم فرحات الشكر لشركة أيوك وإينى على دعمهم لشركة غازتك في مجال السلامة والصحة المهنية للاستفادة من الخبرة الكبيرة العالمية لشركة إينى في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذكر أن الشركة تسعى وتقوم بالفعل حالياً بتنفيذ خطة عمل طموحة لتطوير ورفع مستويات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مختلف أنشطة الشركة مثل منظومة إدارة النقل، وتحديث إجراء إدارة المقاولين بما يتضمن وضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة كجزء رئيسي من آليات عمل المقاولين، فضلاً عن رفع مستوي السلامة في كافة منشآت الشركة ومحطاتها العاملة ورفع كفاءة منظومة الطوارئ ونظم مكافحة الحريق ورفع مستوي وعي العاملين وتدريبهم في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة.

هذا ويأتي إطلاق أسبوع غازتك للسلامة والصحة المهنية، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للبيئة حيث من المخطط أن يتضمن هذا الأسبوع العديد من الفعاليات بهدف رفع الوعي العام لدى العاملين والدعم والتعزيز لخطط وإرشادات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في المبنى الرئيسي للشركة وفى مختلف محطات ومراكز الشركة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار باولو رونديني العضو المنتدب وممثل الشريك الأجنبي في شركة غازتك إلى الحاجة الماسة إلى تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة والتركيز على رفع الوعي العام لدى العاملين فيما يخص مجال السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على كافة الموردين والمتعاقدين مع الشركة على الالتزام التام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، كما أشار إلى أن شركة غازتك اتخذت خطوات جادة ومثمرة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة إلا إنه لا يزال هناك العديد من الإجراءات التي يتعين وضعها وتنفيذها للوصول إلى المستويات العالمية فىى هذا المجال.

وقال الكيميائي أشرف رمضان، مساعد رئيس الشركة لحماية البيئة والمشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة إيجاس، إن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيجاس توليان اهتماما كبيرًا بمجال السلامة والصحة المهنية وأن شركة إيجاس تعقد اجتماعات دورية مع الشركات التابعة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في عمليات التشغيل، وتقدم شركة إيجاس كافة أنواع الدعم اللازم للشركات التابعة لتوفير احتياجاتها المختلفة بهدف تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة عمليات الإدارة والتشغيل.

وفى نهاية الاجتماع، قدم وليد الطويل، مستشار السلامة والصحة المهنية بالشركة، عرضا للجهود التي اتخذتها شركة غازتك لرفع مستويات ومعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة في عمليات التشغيل المختلفة في الشركة وفى كافة محطاتها ومراكزها، وكذلك الخطط المستقبلية لرفع مستويات الوعى ومهارات العاملين في تنفيذ خطط وارشادات السلامة والصحة المهنية.