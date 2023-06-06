الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يصل إلى بلجراد فى مستهل زيارته الرسمية لصربيا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

وصل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة رسمية تبدأ اليوم وتستمر حتى 9 يونيو، حيث يلتقي مفتي الجمهورية، رئيس الجمهورية الصربي وعددًا من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.

وكان في استقبال مفتي الجمهورية عند الوصول الشيخ مصطفى سباهيتش، مفتي بلجراد، والسفير باسل صلاح، السفير المصري في بلجراد، وممثلون عن وزارتَي العدل والشئون الدينية في صربيا.

ومن المرتقب أن يلتقي الدكتور شوقي علام رئيس الجمهورية الصربي، ألكسندر فوتشيتش، وعددًا من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي كلًا من إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

‎كما يلتقي مفتي الجمهورية، الشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا، ومفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش، والبطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، وسيجتمع أيضًا بالسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي مفتي الجمهورية محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد حول: "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".

 

مفتى الجمهورية بلجراد صربيا زيارته الرسمية إلى صربيا مفتي الجمهورية يصل إلى العاصمة بلجراد مفتي بلجراد

الأكثر قراءة

قادمين من أوروبا.. 5000 سائح يصلون مطار مرسى علم اليوم

"إي فاينانس" تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني على منصتها للحوسبة في "caisec ‘23"

رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من شوارع زفتي بالغربية

تقرير هندي: مصر تفتتح مسجد تاريخي يعود للقرن الثالث عشر بعد سنوات من الترميم

مجلس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

الرئاسة الأوكرانية: تدمير سد "نوفا كاخوفكا" جريمة حرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس