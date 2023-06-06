المفتى يصل إلى بلجراد فى مستهل زيارته الرسمية لصربيا

وصل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى العاصمة الصربية بلجراد، في زيارة رسمية تبدأ اليوم وتستمر حتى 9 يونيو، حيث يلتقي مفتي الجمهورية، رئيس الجمهورية الصربي وعددًا من كبار الشخصيات الرسمية والدينية.

وكان في استقبال مفتي الجمهورية عند الوصول الشيخ مصطفى سباهيتش، مفتي بلجراد، والسفير باسل صلاح، السفير المصري في بلجراد، وممثلون عن وزارتَي العدل والشئون الدينية في صربيا.

ومن المرتقب أن يلتقي الدكتور شوقي علام رئيس الجمهورية الصربي، ألكسندر فوتشيتش، وعددًا من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، حيث يلتقي كلًا من إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، والدكتور فلاديمير روجانوفيتش، مدير إدارة التعاون الدولي مع الكنائس والمجتمعات الدينية، والسيد فلاديمير أورليتش، رئيس الجمعية الوطنية لصربيا بمقر البرلمان الصربي.

‎كما يلتقي مفتي الجمهورية، الشيخ مولود دوديتش، رئيس المشيخة الإسلامية في صربيا، ومفتي بلجراد الشيخ مصطفى سباهيتش، والبطريرك بورفيريا بيتريتش، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لصربيا، وسيجتمع أيضًا بالسيد حسين ميمتش، وزير السياحة والشباب الصربي، كما سيلقي مفتي الجمهورية محاضرة في كلية القانون بجامعة بلجراد حول: "المسئولية الدينية والأخلاقية في عالم متغير".