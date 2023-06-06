اليوم.. "حقوق انسان الشيوخ" تناقش مواجهة ظاهرة التسول

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد هيبه، اليوم الثلاثاء، اجتماعين.

تستكمل اللجنة خلال الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد صلاح أبو الخير، بشأن تفعيل وتطوير الاجراءات الجادة الميدانية والقانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التسول.

كما تستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة دينا هلالي، بشأن إنشاء وحدات لتنمية الأسرة المصرية بمراكز الشباب لتنفيذ مستهدفات الارتقاء بالمجتمع المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والتأشيرات والملاحق والجداول.

وتضمن مشروع القانون زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1%.