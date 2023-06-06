الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 7 أجانب و11 مصريا بتهمة جلب المخدرات لـ3 يوليو

مخدرات
مخدرات

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة 18 متهما بينهم 6 أتراك، وألماني، في قضية جلب المخدرات والاتجار بها داخل البلاد، لجلسة 3 يوليو المقبل.

تعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، بقيام المتهمين، ومن ضمنهم المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد، في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.

جنايات شمال القاهرة العباسية قضية جلب المخدرات

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