الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل وإصابة ابنه بسبب انقلاب جرار زراعي بسوهاج

انقلاب جرار زراعي
انقلاب جرار زراعي

لقى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه، بينما أصيب نجله، إثر انقلاب جرار زراعى بمنطقة عرب مهدى دائرة قسم شرطة الكوثر شرقى محافظة سوهاج، وتم رفع آثار الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعى على الطريق مما نتج عنه وفاة عامل، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بانقلاب جرار زراعي ومتوفي ومصاب بمنطقة عرب مهدي دائرة قسم الكوثر، حيث تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو علاء ع م ح 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الجرار وإصابة نجله المدعو مصطفى ع ع م 10 سنوات تلميذ ويقيم بذات الناحية " باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم " مستقل الجرار تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

الأكثر قراءة

قادمين من أوروبا.. 5000 سائح يصلون مطار مرسى علم اليوم

"إي فاينانس" تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني على منصتها للحوسبة في "caisec ‘23"

رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من شوارع زفتي بالغربية

تقرير هندي: مصر تفتتح مسجد تاريخي يعود للقرن الثالث عشر بعد سنوات من الترميم

مجلس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

الرئاسة الأوكرانية: تدمير سد "نوفا كاخوفكا" جريمة حرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس