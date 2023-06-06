مصرع عامل وإصابة ابنه بسبب انقلاب جرار زراعي بسوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه، بينما أصيب نجله، إثر انقلاب جرار زراعى بمنطقة عرب مهدى دائرة قسم شرطة الكوثر شرقى محافظة سوهاج، وتم رفع آثار الحادث وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار زراعى على الطريق مما نتج عنه وفاة عامل، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بانقلاب جرار زراعي ومتوفي ومصاب بمنطقة عرب مهدي دائرة قسم الكوثر، حيث تبين أنه أثناء سير جرار زراعي قيادة المدعو علاء ع م ح 37 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الجرار وإصابة نجله المدعو مصطفى ع ع م 10 سنوات تلميذ ويقيم بذات الناحية " باشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم " مستقل الجرار تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.