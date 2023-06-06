الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حاكم خيرسون يعلن بدء عملية الإخلاء بالمناطق القريبة من سد "كاخوفكا"

قال حاكم منطقة خيرسون في أوكرانيا، إن عملية الإخلاء بالمناطق القريبة من سد "كاخوفكا" جنوب البلاد قد بدأت، مؤكدًا أن منسوب المياه سيصل إلى مستوى حرج خلال 5 ساعات.

وكان عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا، قد أعلن أن كييف هي التي قصفت السد في المدينة والوضع حتى الان ليس كارثيا، ولكن الخطر الوحيد يتعلق بمد شبه جزيرة القرم بالمياه من السد، بحسب قناة القاهرة الاخبارية.

وقال عمدة نوفا كاخوفكا، أن القصف الأوكراني أدى لتدمير جزئي لهياكل محطة توليد الطاقة الكهرومائية بالمدينة.

سد كاخوفكا جزيرة القرم شبه جزيرة القرم كييف القصف الأوكراني الطاقة الكهرومائية محطة توليد الطاقة الكهرومائية أوكرانيا خيرسون روسيا

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