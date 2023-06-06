الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إثر هجوم بسيارة ملغومة.. مقتل نائب حاكم إقليم في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل نائب حاكم إقليم بشمال أفغانستان جراء هجوم بسيارة ملغومة، بحسب المتحدث باسم إقليم بدخشان شمال أفغانستان.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وقتلى ولكن لم يتم الإعلان عن  الأضرار حتى الان.

وكان حاكم إقليم بلخ في شمال أفغانستان المعيّن من قبل حركة طالبان مولوي محمد داود مزمل، قد قتل بانفجار وقع في مكتبه في شهر مارس الماضي، كما قتل بالانفجار شخصان آخران، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة الأفغانية إن انفجارًا وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل الحاكم وشخصين آخرين، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا وستقدم المزيد من التفاصيل.

النواب الأمريكي أفغانستان شمال أفغانستان نائب حاكم اقليم بشمال أفغانستان

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