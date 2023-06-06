موسكو: جوتيريش لا يبدي رغبة لإطلاق تحكيم أممي ضد واشنطن بشأن قضية التأشيرات

جددت روسيا تأكيدها مواصلة السعي من أجل إطلاق تحكيم في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة، بسبب رفضها منح تأشيرات للوفود الروسية، مشددة على أن عدم رغبة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة النظر في الموضوع، لن يثنيها عن ذلك.

وكانت واشنطن قد رفضت منح الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في أبريل الماضي، تأشيرات أمريكية ما اعتبرته روسيا ودول أخرى انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولالتزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن بيتر إليتشوف، مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية، قوله إن «المشكلة تكمن في أن جوتيريش هو الذي يفترض أن يبادر بإجراءات التحكيم، إلا أنه لا يبدي رغبة في القيام بذلك، ودون سبب واضح، إذ سبق أن وجهت له دول أعضاء في المنظمة طلبات مباشرة تخوله ببدء إجراءات التحكيم».

ولفت «إليتشوف» إلى أن الجانب الروسي يثير هذه المسألة في كل اجتماع للجنة السادسة، في كل اجتماع للجنة العلاقات مع الدول المضيفة للمؤسسات الأممية، مشددا على «أننا سنواصل العمل، ولكن يتعين على الأمين العام أن يبادر».

وكان جوتيريش صرح في وقت سابق لـ«نوفوستي»، بإنه يشك في أن إطلاق التحكيم ضد الولايات المتحدة سيساعد في حل مشكلة إصدار التأشيرات للدبلوماسيين من روسيا، موضحا أن «التحكيم لا يمكن أن يتضمن أي إجراءات قسرية».