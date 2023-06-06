الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: مخاوف في بريطانيا من فقدان القوة ما لم تدعم الحكومة قطاع التكنولوجيا

بريطانيا
بريطانيا

كشف تقرير بريطاني، عن مخاوف في بريطانيا من أن البلاد ستفقد قوتها بسرعة ما لم تدعم الحكومة قطاع التكنولوجيا المتطورة، وتوقعات بأن يعزز القطاع الاقتصاد البريطاني بمقدار 200 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقرير صادر عن مؤسسة بريطانية، جاء:"لقد تراجعت عن وتيرتها، وقد طور صانعو السياسة والسياسيون في المملكة المتحدة عادة سيئة تتمثل في تربية أنفسهم على نجاحات المملكة المتحدة في مجال ما، بينما فشلنا في التعرف على نقاط ضعفنا في منطقة أخرى".

ودعت المؤسسة إلى إجراء تغييرات على ضريبة التلمذة الصناعية حتى تتمكن الشركات من استخدامها لإعادة تدريب الموظفين على المهارات الرقمية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن سبعة ملايين عامل، حوالي 20% من إجمالي القوة العاملة في المملكة المتحدة، سيكونون ماهرين مع تطور التكنولوجيا.

وقال جوليان ديفيد، رئيس مرسسة techUK:"نحن بحاجة إلى السياسيين للعمل، ووضع خطة طويلة الأجل للقطاع، وتقديم نهج أفضل للتنظيم وتقديم استراتيجيات للتقنيات الرئيسية.

يسلط التقرير الضوء على أن شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة تجد صعوبة في جمع الأموال من المستثمرين أكثر من المنافسين الدوليين، في حين أن بورصة لندن تقلل من قيمة الشركات التقنية مقارنة بمنافسيها في نيويورك.

اقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني التكنولوجيا التكنولوجيا المتطورة السياسيين المهارات الرقمية

الأكثر قراءة

"مياه الإسكندرية" تتسلم 4 شهادات اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه

قادمين من أوروبا.. 5000 سائح يصلون مطار مرسى علم اليوم

رفع 240 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من شوارع زفتي بالغربية

العمل: ختام دورتي التدريب التحويلي على مهن "التفصيل والكهرباء" بالمنوفية

"طواحين الهوى".. كتاب جديد يرصد تجربة ومعاناة 15 سيدة فقدن ذويهم في لبنان

"إي فاينانس" تستعرض أحدث حلول الأمن السيبراني على منصتها للحوسبة في "caisec ‘23"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس