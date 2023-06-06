تقرير: مخاوف في بريطانيا من فقدان القوة ما لم تدعم الحكومة قطاع التكنولوجيا

كشف تقرير بريطاني، عن مخاوف في بريطانيا من أن البلاد ستفقد قوتها بسرعة ما لم تدعم الحكومة قطاع التكنولوجيا المتطورة، وتوقعات بأن يعزز القطاع الاقتصاد البريطاني بمقدار 200 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تقرير صادر عن مؤسسة بريطانية، جاء:"لقد تراجعت عن وتيرتها، وقد طور صانعو السياسة والسياسيون في المملكة المتحدة عادة سيئة تتمثل في تربية أنفسهم على نجاحات المملكة المتحدة في مجال ما، بينما فشلنا في التعرف على نقاط ضعفنا في منطقة أخرى".

ودعت المؤسسة إلى إجراء تغييرات على ضريبة التلمذة الصناعية حتى تتمكن الشركات من استخدامها لإعادة تدريب الموظفين على المهارات الرقمية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من أن سبعة ملايين عامل، حوالي 20% من إجمالي القوة العاملة في المملكة المتحدة، سيكونون ماهرين مع تطور التكنولوجيا.

وقال جوليان ديفيد، رئيس مرسسة techUK:"نحن بحاجة إلى السياسيين للعمل، ووضع خطة طويلة الأجل للقطاع، وتقديم نهج أفضل للتنظيم وتقديم استراتيجيات للتقنيات الرئيسية.

يسلط التقرير الضوء على أن شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة تجد صعوبة في جمع الأموال من المستثمرين أكثر من المنافسين الدوليين، في حين أن بورصة لندن تقلل من قيمة الشركات التقنية مقارنة بمنافسيها في نيويورك.