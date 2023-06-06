فيوشر يواجه إنبى فى مباراة للثأر وتصحيح الأوضاع والتمسك بالمنافسة على المركز الثانى

يستضيف فيوتشر فريق إنبي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد السلام في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة ثأرية لفريق فيوتشر الذي خسر أمام إنبي بركلات الترجيح في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويحتل فيوتشربقيادة مدربه على ماهر المركز الثالث برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق 14 انتصارا و12 تعادلا وخسر ثلاث مباريات وسجل 31 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع خمس نقاط فقط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على سيراميكا كليوباترا والتعادل مع فاركو وسموحة والهزيمة أمام الداخلية وبيراميدز، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 58 وتقليص الفارق مع بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في حالة تعثره أمام فاركو.

علي ماهر قام بتصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة بيراميدز وأدت للهزيمة، وأكد للاعبيه أن العودة للمركز الثاني مازالت ممكنة وعليهم عدم التفريط في فرصة المشاركة في دوري أبطا ل أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

في المقابل يحتل إنبي بقيادة تامر مصطفى المركز التاسع برصيد 39 نقطة من 11 انتصارا وستة تعادلات و13 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الاتحاد السكندري وغزل المحلة والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الأهلي إضافة للفوز على فيوتشر بركلات الترجيح والتأهل للدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر ويسعى الفريق البترولي للفوز ورفع رصيده إلى 42 نقطة والوصول للمركز السادس في حالة هزيمة فاركو أمام بيراميدز.

وشدد تامر مصطفى على لاعبيه بضروة الحذر من انتقاضة فيوتشر الذذي يسعى للثأر لهزيمته في مباراة كأس مصر والخروج من دائرة النتائج السلبية في الدوري، وأكد لهم أن الفوز سيفتح الطريق للمنافسة على المركز الخامس.

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده تامر رشاد ومحمود عبد السميع ومعهم محمد التابعي الغازي حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.