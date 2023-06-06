الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط سائق بحوزته أكثر من نصف كيلو بانجو بالمعصرة

مخدر البانجو
مخدر البانجو

تمكن رجال مباحث قسم شرطة  المعصرة من القبض على سائق بحوزته كمية كبيره من مخدر البانجو و الاستروكس قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم. 

كانت البداية بخروج دورية أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم و اثناء مرور الدورية شاهد ضابط مباحث القسم سيارة مركونه على جانب طريق الكورنيش و بها سائق معه سيجارة مشتعلة. 

باقتراب سيارة الشرطة حاول السائق الهرب لسيارته لكن تم ملاحقته و بضبطه و تفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو من مخدر البانجو و ما يقرب من ٢٠٠ جرام لمخدر الاستروكس. 

وباصطحابه علي ديوان القسم اعترف بحيازته للمواد المخدره بغرض الاتجار و توزيعه على عملائه  بدائرة القسم.

آلات اصطحاب اعترف الاستروكس ألبان البا الأمنية الحالة الأمنية

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