سقوط سائق بحوزته أكثر من نصف كيلو بانجو بالمعصرة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة من القبض على سائق بحوزته كمية كبيره من مخدر البانجو و الاستروكس قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

كانت البداية بخروج دورية أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم و اثناء مرور الدورية شاهد ضابط مباحث القسم سيارة مركونه على جانب طريق الكورنيش و بها سائق معه سيجارة مشتعلة.

باقتراب سيارة الشرطة حاول السائق الهرب لسيارته لكن تم ملاحقته و بضبطه و تفتيشه عثر بحوزته على نصف كيلو من مخدر البانجو و ما يقرب من ٢٠٠ جرام لمخدر الاستروكس.

وباصطحابه علي ديوان القسم اعترف بحيازته للمواد المخدره بغرض الاتجار و توزيعه على عملائه بدائرة القسم.