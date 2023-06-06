التحريات الأولية: انفجار أسطوانة غاز وراء حريق محل اسماك بحلوان

كشفت التحريات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية، أن انفجار اسطوانة غاز وراء حريق محل بمنطقة حلوان.

كانت البداية عندما تلقت غرفة الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخل اسماك بمنطقة سوق المساكن الاقتصادية بحلوان.

علي الفور تم الدفع بعدد ٣ سيارات إطفاء، و تمكن رجال الحماية المدنية بحلوان من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمنى و إنهاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران و امتدادها إلى المحال المجاورة بالسوق.

وكشفت التحريات الأولية، ان انفجار أسطوانة الغاز أدت إلى اندلاع الحريق و تصاعد السنه اللهب من المحل.

باخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن العاصمه، أمر بتحرير محضر بالواقعة، و إخطار النيابة العامة.