الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفه لحل لغز العثور على جثة شاب بمياة النيل بمنشاة القناطر

رجال الإنقاذ النهري
رجال الإنقاذ النهري

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لحل لغز العثور على جثة شاب بمياة النيل بمنشأة القناطر.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز القضية، حيث تعرض شاب للغرق في نهر النيل بمنشأة القناطر، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق في نهر النيل بمنشأة القناطر، وتوجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتم تحديد هوية الشاب، وعقب الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، تم انتشال جثته، ونقلها لثلاجة المستشفى العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ارتكب احد أحد الأشخاص ارتباط ارتكاب اجراءات ازمة

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