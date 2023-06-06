العثور على جثة شاب ملقاه بمنشأة ناصر.. والأهالى: غريب عن المنطقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث منشأة ناصر بلاغ يفيد العثور على جثة شاب ملقاه بأحد الشوارع.

وبانتقال رجال المباحث عثروا على جثة شاب في العقد الثاني من عمره يدعى “وليد ع" ٢٤ سنه يرتدي كامل ملابسه.

وبسؤال شهود العيان أفادوا بأن المتوفي غريب عن المنطقة وغير معتاد التردد عليها لكنهم عثروا على جثته ملقاه بالشارع.

بإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وسرعة ورود تحريات المباحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.