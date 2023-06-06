الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشاهد".. خالد يوسف: الأمن وحده ليس كافياً لمواجهة الإخوان ولابد من حركة ثقافية وفكرية

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن هناك فرض عين على الدولة المصرية أن تسير في مشوار مواجهة  جماعة الإخوان فكريًا، لافتًا إلى أن الأمن يقوم بدوره، حيث يعتبر ذلك فرض عين عليه في الوقت الراهن، لأن هناك أرواح ستروح إذا لم يقم بدوره.

وأضاف المخرج خالد يوسف، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن دور الأمن ليس كافيًا وحده بأن نأمن بعدم وجود خطر في القادم، معقبًا: "لازم تكمل هذا المشوار، على الأمن أن يكمل مسيرته، لكن لابد من إيجاد حركة فكرية وثقافية، ولابد للقوى الناعمة المصرية أن تتدخل في هذه المعركة".

وأوضح أن سلاح الثقافة والفن من أهم الأسلحة التي لا تقل أهمية عن السلاح الأمني.

وأشار إلى أنه قبل ظهور جماعة الإخوان واحتلالها للدولة المصرية، فإن مخرجوا  السينما المصرية  أمثال وحيد حامد ويوسف شاهين، وعاطف الطيب، تحدثوا عن هذه أمثال هذه الجماعة وأفكارها وحذروا منها، لكن ربما لم يكونوا يرون الخطر بنفس الحجم الذي رأيناه بعد 2011م.

عن برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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