"الشاهد".. خالد يوسف: خطر الإخوان لم ينته بعد.. والمواجهة الثقافية والفكرية هى الحل

قال المخرج خالد يوسف، إن خطر جماعة الإخوان لم ينته، لأسباب تتعلق بأن المسألة فكرة، والفكرة مازالت باقية.

وأضاف المخرج خالد يوسف، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه عندما يتم مواجهة الإخوان أمنيًا، مثلما واجهتهم أمنياً وانتصرت عليهم، فأين سيتواجد أولاد الإخوان وتلاميذهم وكتبهم، معقبًا: "المشوار طويل، وحتى نستطيع أن ننتهي من التطرف الديني بشكل عام، فإننا بحاجة إلى عمليات كبيرة جدًا".

وأوضح أن خطر الإخوان لن ينهي في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، لافتاً إلى أن المسألة قد تستغرق أجيال يتم تربيتها وجدانيًا بأن لا يقع فيهم أحد في خانة أن يخرج ويمسك بمدفع ويصبح إرهابي.

وأشار المخرج خالد يوسف، إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال دخول الثقافة بأن نربي أبناءنا بأن يكون لديهم تذوق فني، من خلال البالية والمسرح وغيرها من الفنون، بحيث لا ينبت إخواني جديد ولا ينبت إرهابي جديد.

وأكد أنه حتى لا ينبت إخواني أو إرهابي جديد، لابد بأن نمتلك اجتهادات فكرية تدحض كافة فقه وأفكار وأولويات جماعتهم، وكذلك إنشاء أجيال من تربة إنسانية مثقفة، حيث من المستحيل أن نجد إرهابي كان متذوقًا للفنون.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.