"الشاهد".. المخرج خالد يوسف: الإخوان أخطر على مصر من الهكسوس

قال المخرج خالد يوسف، إن الإخوان حاولوا كثيرًا التواصل معه وهو في الخارج، معقبا: "بابي مغلق في هذه المنطقة، لأن لو هيحكم مصر الهكسوس، سيكون عندي أخف من الإخوان"

وأضاف المخرج خالد يوسف، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الهكسوس محتل صريح، سيتعرض للطرد تحت أي ظروف، كما أن التتار أو أي محتل آخر يعتبر محتل صريح ولن يسكت عليه المصريون، حتى لو استمروا كثيرًا".

وأوضح أن الوضع مختلف بالنسبة للإخوان كمحتلين، حيث إنهم يعتبروا مواطنين مصريين، لافتاً إلى أن احتلالهم سيكون خطرًا على تغيير الهوية، لأنهم لو كانوا استمروا أربع أو خمس سنوات، ستكون مصر غير مصر، لأنهم سيبدأن في أخونة مفاصل الدولة، ومن ثم يبدأون في تغيير عادات الناس.

وتابع: "أنا لو مختلف مع النظام، فهو أمر مشروع في النهاية ويؤخذ منه ويرد، قد أكون على صواب أو على خطأ، لكن الذي لا يؤخذ منه ويرد هو أن أذهب وانضم لأساعد جماعة الإخوان بسبب اختلافي على سياسات مع النظام.. في هذه الحالة أكون رجل أعمى البصر والبصيرة.. أختلف مع النظام لكن على أرضية الدولة وعلى أرضية مصالح الدولة المصرية التي تعتبر أشياء لا يجب المساس بها".

وأكد المخرج خالد يوسف، أن تنظيم الإخوان معادل موضوعي لهدم الدولة المصرية.

عن برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.