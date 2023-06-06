"الشاهد".. المخرج خالد يوسف يكشف أكثر هجوم أزعجه ضد "سره الباتع"

قال المخرج خالد يوسف، إنه صرح مسبقًا بأنه يقدم "سره الباتع" برؤية معاصرة تاريخية، تصنع مقاربة بين الاحتلال الإخواني وبين الاحتلال الفرنسي، لافتاً إلى أن الإخوان كانوا مستعدين ومستبقين، وجرّوا بعض الناس دون أن يشعروا لموجة هجوم حتى يقللوا من مشاهدة العمل.

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن أكثر هجوم أزعجه تمثل أولئك الناس الذين يدّعون العلم، معقبًا: "واحد كده يقولك أنا قرأت في "الجبرتي" بأنه لم يكن هناك سفرة في ذلك الوقت، ولم يكن يوجد "كاريته" يجرها حصان، لافتًا إلى أن الصور متواجدة في كتاب "وصف مصر" للكاريتات التي كانوا يجرونها، وبدون أن أقرأ شيء، ألا نمتلك معلومة بالعربة الحربية، التي صنعها أحمس منذ آلاف السنين، فهل ظل المصري لآلاف السنين لا تأتيه فكرة في ذهنه بأن العجلة الحربية الذي يجرها حصان، من الممكن أن يحوّلها إلى عربة كارو؟! كما أن السفرة الموجودة في أدبيات الأسرة المصرية في الأسر الثلاثين الفرعونية، والتي كانت موجودة منذ 7 آلا سنة، لم تكن تتواجد عند الحاج شهاب وشيخ البلد، حيث قدمت هذه السفرة بأنها موجودة في البيتين، والباقي كله يأكل على طبلية.

وتابع المخرج خالد يوسف: "هناك ناس هاجموني من الوسط، أنا شايف أعمالهم، وشايف إزاي لما يبقى فيه 3 أو 4 أشخاص في الكادر بيرصوهم ويصوروهم وهما باصين للكاميرا، وهما مش عارفين يعملوا "كومبوزيشن" بين أربعة أفراد، وجايين يعملوا تنظير على آلاف المجاميع وعاملين "كومبوزيشن" ، وتعذبت أنا والاستاف في تصوير لقطة المربعات العسكرية الخاصة بنابليون، ودخول الجيش الفرنسي وسط المربعات، والتنسيق العسكري الخاص بالمربعات، وبمنتهى البساطة قللوا من هذا الجهد لدرجة أنهم استفزوني لدرجة أنهم جعلوني أقول لهم وروني تعرفوا إيه بقى عن تاريخ السينما المصرية يتفوق على المعارك والمجاميع غير المخرج يوسف شاهين في الناصر صلاح الدين".

وأردف: "محدش رد فيهم، لكنهم صرحوا بأن كلامي كان تعالي، ومش أوي كده يا عم خالد.. المطلوب إنهم يجاوبوني.. مش إحنا عندنا تاريخ للسينما والمسلسلات.. هاتوا لي هذه المعارك وهذه المجاميع وضعوها بجانب المشاهد في المسلسل، لكنهم يردون أيضًا بـ خالد يوسف واخد ألم في نفسه، هو فاكر نفسه مين، خالد يوسف يتطاول على أساتذته.. وأنا لا أتطاول على أحد.. أنا بتكلم على معارك تاريخية ومجاميع".