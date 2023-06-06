الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تحبط هجوما كبيرا للقوات الأوكرانية فى دونيتسك وتدمر 8 دبابات "ليوبارد"

القوات الروسية
القوات الروسية

أحبطت القوات الروسية، هجومًا كبيرًا بمنطقة دونيتسك الواقعة جنوب شرق أوكرانيا وألحقت بقوات الأخيرة خسائر بشرية ومادية ضحمة، فيما فعلت كييف أنظمة الدفاع الجوي في منطقة كييف، حسبما أفادت سكاي نيوز، في خبر عاجل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق تليجرام: «إن القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية».

وأضافت الوزارة: «أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد».

عمليات هجومية

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية مساء الإثنين، أن القوات الروسية تراجعت في منطقتين على الأقل، حيث تقول كييف «إنها تحولت إلى العمليات الهجومية في بعض القطاعات».

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأوكرانية شنت الهجوم في نقاط متعددة على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك يوم الإثنين، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقتين على الأق،ل فيما بدا أنه المراحل الأولية للهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره.

وقالت الحكومة في كييف إنها تحولت إلى العمليات الهجومية في بعض القطاعات، مع ورود تقارير عن قتال مكثف في ربع عام في عدة مواقع.

ورفض المسؤولون الأوكرانيون مزاعم وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر الإثنين بأن الهجوم المضاد الرئيسي قد بدأ وتم إحباطه بالفعل بتكلفة باهظة للمهاجمين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن القوات الأوكرانية واصلت، الإثنين، شن هجماتها على بلدة فريمفسكي في محور جنوب دونيتسك.

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القوات الأوكرانية تبذل جهودًا كبيرة لاختراق دفاعات روسيا

وأكدت الوزارة في بيان أنه «بعد الخسائر الفادحة في اليوم السابق، أعاد نظام كييف تنظيم بقايا الألوية الميكانيكية 23 و31 إلى وحدات موحدة منفصلة، واستمرت في العمليات الهجومية في مناطق بلدتي نوفوداروفكا وليفادنوي، بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال لواء جديد في المعركة في هذا القطاع».

وأضافت الوزارة: «في نفس الوقت، شن العدو هجومًا باتجاه مناطق مزراع أكتيابرسكي وقرية نوفودونيتسكويه، بقوات اللواء 37 مشاة البحرية مع التعزيزات، والتي كانت تستند إلى وحدات من لواء "يغير 68" الجبلي التابع للقوات الأوكرانية»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

روسيا ​​وزارة الدفاع الروسية​​ احباط هجوم دبابات ليوبارد القوات الأوكرانية دونيتسك

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