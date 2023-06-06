الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: صناعة الفنادق تشهد أزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

كشفت وكالة رويترز الأمريكية، أن صناعة الفنادق تشهد أزمة في الولايات المتحدة تعكس تأثير أزمة الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف التقرير، أن مطورو الفنادق الأمريكية ينفدون من السيولة النقدية مع صعوبة حصولهم على التمويل وقروض البناء في ظل التكاليف المرتفعة.

وتترقب الأوساط الاقتصادية العالمية اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومين 13 و14 يونيو الجاري لحسم سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مع تباين التوقعات بين تثبيت أو رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

قالت الوكالة الأمريكية، إن معايير الإقراض الأكثر صرامة تجعل من البنوك الإقليمية من الصعب على مطوري الفنادق في الولايات المتحدة تأمين التمويل، مما يبطئ بناء فنادق جديدة في وقت تنضج فيه شهية الأمريكيين للسفر.

وقال مطورو الفنادق وشركات الأسهم الخاصة والمقاولون العامون، إن الضغوط المالية على البنوك الإقليمية، أكبر مقرضي الفنادق وأسواق العقارات التجارية الأخرى، أجبرت المطورين على تأجيل مشروعات أو إيجاد طرق مبتكرة أخرى لزيادة رأس المال.

واشار التقرير الي أن مأزق صناعة الفنادق يسلط الضوء على تأثير الأزمة المصرفية الإقليمية على الاقتصاد الأمريكي الأوسع، مما أدى إلى فشل ثلاثة مقرضين أمريكيين متوسطي الحجم ودفعوا إلى هروب الودائع إلى البنوك الأكبر.

قال جوزيف ديلي سانتي، كبير مسؤولي الاستثمار في فنادق إم سي آر، إن البنوك الإقليمية التي اعتادت أن تكون نشطة بالنسبة لنا قبل 9 إلى 12 شهرًا لم تحضر لتمويل الفنادق.

وقال جيمس هانسن، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مطور ومشغل الفنادق، إنه خلال العام الماضي، أدى الحصول على القروض وتكاليف البناء المرتفعة إلى تأخير المشاريع في جميع أنحاء فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا، مضيفًا أن الاضطرابات المصرفية الإقليمية قد امتدت الانتظار. 

ويشير محللون إن تباطؤ تطوير الفنادق سيحد أيضًا من أرباح الشركات المصنعة الممتازة مثل شركة كاتربيلر، التي يمثل عملاؤها العقاريون التجاريون حوالي 75 ٪ من مبيعات البناء.

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