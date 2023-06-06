خالد يوسف: كنت أمينا وصادقا فى توصيفى لجماعة الإخوان

قال المخرج خالد يوسف، إنه راعى الصدق في توصيف الإخوان دراميًا، معقبًا: "كنت أمين جدًا، تحدثت عنهم مثلما عرفتهم تمامًا".

وأضاف المخرج خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن دور "معتصم" الذي جسده الفنان علاء حسني، قدمته بأنه الإخواني الصرف الذي أعرفه وعاشرته، من الجامعة إلى الميدان، معقباً: "نفذت كل مشاهداتي منذ 2010م حتى 2013م، وخبرتي بهم، هو الذي جعلني قدمت شخصية الإخواني معتصم، وجماعته بالشكل الذي أعتقد بأنهم عندما شاهدوه، قالوا بأن خالد يوسف كان يجلس بجوارنا".

وأوضح المخرج خالد يوسف، أن كل تصرفات الإخوان والأحداث التي مروا بها، تمت روايتها من وجهة نظر المخرج خالد يوسف كما رآها، معقبًا: "قولت كل مشاهداتي مثلما رأيتها، مثل تخطيطهم لاقتحامهم للسجون، حيث قلت كل شيء بصدق شديد جدًا دون امتلاكي لأي درجة من درجات الثأر".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.