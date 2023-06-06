خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان جهزوا سيناريو مسبق لتكذيب مشهد 30 يونيو

قال المخرج خالد يوسف، إن الإخوان أعدوا سيناريو سلفًا لتكذيب المشهد في 30 يونيو، لافتًا إلى أن القيادي الإخواني عصام العريان، قال في مداخلة تلفزيونية في 28 يونيو قبل الثورة بيومين، إن أعداد المتظاهرين لا تتعدى الآلاف وإذا رأيتموهم ملايين فهذا من صنيعة مخرج ميوله معروفة.

وأضاف خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مشهد 30 يونيو حضر فيه الدولة المصرية، فالدولة ليست النظام، وإنما شعب وأرض وحكومة، رأيت الدولة المصرية بكل قواها الناعمة الأزهر والكنيسة، والقوى الخشنة الجيش، مصر كلها كانت موجودة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.