الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد يوسف: كل أهالى القرى انتفضوا ضد مرسى فى 30 يونيو

خالد يوسف
خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، كواليس تصويره لتظاهرات 30 يونيو 2013ـ قائلًا إنه خرج 3 طائرات جميعها تبدأ تصوير ميادين القاهرة، ثم اتجهت الطائرة الأولى إلى الإسكندرية وتمسح كل الدلتا، ثم تعود، والثانية اتجهت جنوبًا للصعيد، والثالثة خرجت من ألماظة تصور القاهرة واتجهت لمدن القناة، لافتًا إلى أنه كان موجود في الرحلات الثلاثة. 

وأضاف “خالد”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكثر مشهد لفت انتباهه في 30 يونيو 2013، هو القرى المصري، التي خرج كل أهلها عن بكرة أبيهم يهتفون ضد مرسي، مردفا: "إحدى القرى سألت كم عدد سكانها قالوا لي 5 آلاف، وكان المتظاهرون أمامي يصل عددهم لـ5 آلاف".

وأردف: "من لم يتمكن من الخروج للمركز، كان يتظاهر في القرية ذاتها، قرية فيها 5 آلاف مواطن، نزلوا جميعهم، لذا أؤكد أن من نزلوا في 30 يونيو أكثر من 30 مليون، ومن لم ينزل لوح من بيته بالأعلام".

وردا على اتهامه بفبركة المشاهد، قال خالد: "كنت منتبه لأني سمعت المكالمة، وكنا بنعرض بعدها بدقائق، وكل العاملين في المجال يدركون أنه  لعمل شوت بمجاميع مزيفة يحتاج لساعات".

خالد يوسف الشاهد 30 يونيو

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