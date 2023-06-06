صحيفة أمريكية: سوق العقارات التجارية فى الولايات المتحدة يشهد تراجعًا كبيرًا

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة يشهد تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وأن القروض العقارية بلغت نحو 1.5 تريليون دولار قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفيدرالية جاهدة لاحتواء اضطراب الأسواق المالية، فإن الخطر التالي الذي يلوح في الأفق على البنوك في البلاد أن سوق العقارات التجارية البالغة 20 تريليون دولار، سيتأثر كثيرا بسبب سداد قروض عقارية بقيمة 1.5 تريليون دولار في العامين المقبلين، وهي قنبلة موقوتة محتملة حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الوظائف الشاغرة في المكاتب إلى انخفاض قيم العقارات.

وأوضحت الصحيفة، أن 70% من الرهون العقارية التجارية المملوكة للبنوك موجودة في الميزانيات العمومية للمقرضين الإقليميين والأصغر، فإن شطب القروض التجارية يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة للنظام المالي وينتشر في الاقتصاد الأكبر.

وقالت الصحيفة: “مع اتجاه البلاد نحو ركود محتمل، فإن النظام المالي معرض بشكل خاص للصدمات كما أظهر الاضطراب الذي أحدثه انهيار ثلاثة بنوك إقليمية، وستكون إضافة شريحة سوق العقارات التجارية إلى هذا المزيج محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، وإنه مصدر قلق يحتل المرتبة الأولى في أذهان صانعي السياسة في واشنطن حتى وهم يدركون أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لدرء الأزمة”.



وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن صناع السياسة الفيدرالية الشهر الماضي رفعوا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار ربع نقطة ، مما زاد من الضغط على كل من صناعة العقارات وعلى البنوك.

وحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي العقارات التجارية كمجال مثير للقلق في تقرير الاستقرار المالي لشهر مايو ، محذرًا من أن حجم التصحيح في قيم العقارات يمكن أن يكون كبيرًا وبالتالي قد يؤدي إلى خسائر ائتمانية، من قبل البنوك والمستثمرين الذين يمتلكون عقارات تجارية.