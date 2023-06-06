الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة أمريكية: سوق العقارات التجارية فى الولايات المتحدة يشهد تراجعًا كبيرًا

تراجع العقارات التجارية
تراجع العقارات التجارية في الولايات المتحدة

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن سوق العقارات التجارية في الولايات المتحدة يشهد تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وأن القروض العقارية بلغت نحو 1.5 تريليون دولار قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفيدرالية جاهدة لاحتواء اضطراب الأسواق المالية، فإن الخطر التالي الذي يلوح في الأفق على البنوك في البلاد أن سوق العقارات التجارية البالغة 20 تريليون دولار، سيتأثر كثيرا بسبب سداد قروض عقارية بقيمة 1.5 تريليون دولار في العامين المقبلين، وهي قنبلة موقوتة محتملة حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الوظائف الشاغرة في المكاتب إلى انخفاض قيم العقارات.

وأوضحت الصحيفة، أن 70% من الرهون العقارية التجارية المملوكة للبنوك موجودة في الميزانيات العمومية للمقرضين الإقليميين والأصغر، فإن شطب القروض التجارية يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة للنظام المالي وينتشر في الاقتصاد الأكبر.

 وقالت الصحيفة: “مع اتجاه البلاد نحو ركود محتمل، فإن النظام المالي معرض بشكل خاص للصدمات كما أظهر الاضطراب الذي أحدثه انهيار ثلاثة بنوك إقليمية، وستكون إضافة شريحة سوق العقارات التجارية إلى هذا المزيج محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، وإنه مصدر قلق يحتل المرتبة الأولى في أذهان صانعي السياسة في واشنطن حتى وهم يدركون أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله لدرء الأزمة”.


وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن صناع السياسة الفيدرالية الشهر الماضي رفعوا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار ربع نقطة ، مما زاد من الضغط على كل من صناعة العقارات وعلى البنوك.

 وحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي العقارات التجارية كمجال مثير للقلق في تقرير الاستقرار المالي لشهر مايو ، محذرًا من أن حجم التصحيح في قيم العقارات يمكن أن يكون كبيرًا وبالتالي قد يؤدي إلى خسائر ائتمانية، من قبل البنوك والمستثمرين الذين يمتلكون عقارات تجارية.

الاقتصاد الأمريكي الأسواق المالية الحكومة الفيدرالية العامين المقبلين الولايات المتحدة الميزانيات العمومية

الأكثر قراءة

خالد يوسف لـ"الشاهد": الإخوان جهزوا سيناريو مسبق لتكذيب مشهد 30 يونيو

"الشاهد".. خالد يوسف: اشتريت حقوق "سره الباتع" في 2009 لاستخدامها كبشارة للثورة

أفلام عيد الأضحى.. محمد رمضان يقترب على إنهاء "ع الزيرو"

اتحاد الكرة يتفق مع الزمالك على عقوبته بعد الانسحاب من السوبر (خاص)

حسن يوسف: لهذا السبب أعتقد أن سعاد حسني قتلت

صندوق النقد الدولى يختتم مشاوراته مع بولندا وسط تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس