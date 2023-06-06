الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشاهد".. خالد يوسف: الإخوان حاولوا التواصل معى أثناء وجودى فى الخارج

خالد يوسف
خالد يوسف

قال المخرج خالد يوسف، إن الإخوان حاولوا التواصل معه أثناء وجوده في الخارج، إلا أنه أغلق جميع الأبواب في وجههم ، مشيرًا إلى أن الاختلاف مع النظام ليس مبررًا للتعاون مع الإخوان وخيانة مصالح الدولة المصرية.

وأوضح "يوسف"، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز  في برنامج"الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، أن الاحتلال الإخواني كان خطرًا على تغيير الهوية، ولو استمر الإخوان في الحكم كانوا سيغيروا ملامح الشخصية المصرية.

برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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