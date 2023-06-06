بعد التوافق على أزعور.. شارل جبور: المعارضة اللبنانية في وضع متقدم للغاية

قال شارل جبور، المستشار الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، إنه لا شك أنه المعارضة اللبنانية نجحت في إسقاط كل ذرائع الفريق الآخر التي تدعم المرشح سليمان فرنجية، مع الوقت وقد نجحت اخيرا من خلال التقاطع بين المعارضة وبين التيار الوطني الحر على مرشح ضمن لائحة توافقية، اي أحد المرشحين الذين لا ينتمون لأي فريق سياسي وهو ضمن لائحة التي تدعمها الكنيسة المارونية.

وأضاف جبور في تصريحات خاصة لموقع الدستور:" حال انتخاب جهاد أزعور، لا يكون هناك غالب ومغلوب، وهذا ما ينادي به البطريرك الماروني بشارة الراعي في لبنان"، موضحاً أنه عندما وجدت المعارضة أنها غير قادرة على إيصال مرشحيها، تماما كما حال الممانعة الغير قادرة على ايصال مرشحيها، ذهبت باتجاه الاتفاق على تقاطع على مرشح ضمن لائحة توافقية.

وأوضح أنه من غير الواضح حتى الآن إلى اين تتجه الأمور، ولكن المطلوب بإلحاح من جميع النواب والكتل الاستقرار على مرشح، حتى تنتهى حالة الشغور في البلاد التي تستمر منذ 8 أشهر، وسط انهيار مالي.

وأردف: "وبالتالي حان الوقت انتخاب رئيس، وهناك فرصة لهذا الانتخاب، من خلال التزام جميع النواب بما يطلب منهم بموجب الدستور، والالتزام بالرأي العام، ولابد من التأكيد على أن المعارضة اليوم في وضع متقدم للغاية وعلى امل ان يترجم هذا الشيء في صناديق الاقتراع في 14 من يونيو الجاري".