الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد التوافق على أزعور.. شارل جبور: المعارضة اللبنانية في وضع متقدم للغاية

شارل جبور
شارل جبور

قال شارل جبور، المستشار الإعلامي لحزب القوات اللبنانية، إنه لا شك أنه المعارضة اللبنانية  نجحت في إسقاط كل ذرائع الفريق الآخر التي تدعم المرشح سليمان فرنجية، مع الوقت وقد نجحت اخيرا من خلال التقاطع بين المعارضة وبين التيار الوطني الحر على مرشح ضمن لائحة توافقية، اي أحد المرشحين الذين لا ينتمون لأي فريق سياسي وهو ضمن لائحة التي تدعمها الكنيسة المارونية.

وأضاف جبور في تصريحات خاصة لموقع الدستور:" حال انتخاب جهاد أزعور، لا يكون هناك غالب ومغلوب، وهذا ما ينادي به البطريرك الماروني بشارة الراعي في لبنان"، موضحاً  أنه عندما وجدت المعارضة أنها غير قادرة على إيصال مرشحيها، تماما كما حال الممانعة الغير قادرة على ايصال مرشحيها، ذهبت  باتجاه الاتفاق على تقاطع على مرشح ضمن لائحة توافقية.

وأوضح أنه من غير الواضح حتى الآن إلى اين تتجه الأمور، ولكن المطلوب بإلحاح من جميع النواب والكتل الاستقرار على مرشح، حتى تنتهى حالة الشغور في البلاد التي تستمر منذ 8 أشهر، وسط انهيار مالي.

وأردف: "وبالتالي حان الوقت انتخاب رئيس، وهناك فرصة لهذا الانتخاب، من خلال التزام جميع النواب بما يطلب منهم بموجب الدستور، والالتزام بالرأي العام، ولابد من التأكيد على أن المعارضة اليوم في وضع متقدم للغاية وعلى امل ان يترجم هذا الشيء في صناديق الاقتراع في 14 من يونيو الجاري".

 

شارل جبور القوات اللبنانية المستشار الاعلامي إسقاط المرشح سليمان فرنجية التيار الوطنى

الأكثر قراءة

الإليزيه: زيارة ماكرون لـ"سان ميشيل" فرصة لبحث التحديات التى تواجه تراثنا

أمين "حكماء المسلمين": المساهمة فى الحفاظ على البيئة واجب دينى وأخلاقى

مصدر يكشف موقف أحمد حجازي من المشاركة في معسكر المنتخب

نيكى هايلى تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدى إلى "حرب عالمية"

جامعة أسيوط تطلق اللجنة العليا للتحول الرقمي لمواجهة الشائعات

مها أبو بكر لـ"صالون التنسيقية": وجود كوتة للمرأة فى النقابات ضرورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

في نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس