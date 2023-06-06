"الشاهد".. خالد يوسف: اشتريت حقوق "سره الباتع" في 2009 لاستخدامها كبشارة للثورة

قال المخرج خالد يوسف، إنه اشترى حقوق رواية "سره الباتع" في 2009، لاستخدامها كبشارة من بشارات الثورة، معقبًا: "كنت عامل في دكان شحاتة، وهي فوضى، وحين ميسرة استشراف للثورة، كنت شايف إن فيه حظر تجوال، وإن فيه دبابات هتنزل، وفيه دقون ستسيطر على الشارع، وهذا ما أوضحه كل من "دكان شحاتة" و"حين ميسرة"، و"هي فوضى".

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت هعمل رواية "سره الباتع" من منظور بأنه ستحدث ثورة فيها تجمع لإرادات المصريين، مثلما تجمعت إرادات المصريين في الحملة الفرنسية، حيث كان سيقدمها من خلال فيلم وليس مسلسل، لافتاً إلى أنه لم يتمكن في ذلك الوقت أن ينفذ الرواية لأنها كانت تريد منه تفرغ وكان مشغول بتعاقدات أخرى، معقبًا: "ملحقتش والثورة جت".

وأوضح أنه عندما جاءت الثورة، سرعان ما احتل البلد الإخوان، متابعًا: "هنا زادت أهمية الرواية في ذهني، حيث عملت مقاربة جائتني في لحظة تأمل، وهو أن لماذا الاحتلال الفرنسي هو الاحتلال الوحيد في تاريخ المصريين الذي لم يستمر لأكثر من ثلاث سنوات، في حين أن باقي الاحتلالات كانت 70، أو 100، أو 200، أو 300، من هكسوس، تتار ورومان، حتى الإنجليز 70 عامًا".

وأشار إلى أنه أخذ يقرأ لماذا استمر الاحتلال الفرنسي في مصر 3 سنوات فقط، لافتاً إلى أنه وضع يده على تحليل مؤداه أن المصري يمتلك قرون استشعار، فعندما استشعر أن الهوية الوطنية مهددة، وبأن هذا الاحتلال يختلف عن أي احتلال، حيث يريد أن يحول مصر إلى جزء من فرنسا، ويغير ملامح الشخصية المصرية ويتدخل في عادات المصريين وطقوسهم وصفاتهم ومواصفاتهم، هنا المصري يستنفر ولا يعرف سبب استنفاره.

