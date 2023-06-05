بعد خمس سنوات.. مالديني يقترب من الرحيل عن ميلان خلال أيام

اقترب باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان الإيطالي وأسطورة الفريق، من الرحيل عن منصبه خلال الأيام المقبلة.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق عبر حسابه، أن باولو مالديني على وشك الانفصال عن ميلان.

وأضاف: “أم الوضع متوتر حول مجلس الإدارة بعد الاجتماع في الصباح، كما من الممكن أيضًا رحيل المدير الرياضي ريكي ماسارا”.

Paolo Maldini, on the verge of parting ways with AC Milan — the situation is tense around the board after meeting in the morning, director Ricky Massara could also leave. 🚨🔴⚫️ #ACMilan



This is a concrete possibility discussed internally today. pic.twitter.com/bbTW1CWXkV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وكان ميلان جدد عقد الثنائي في العام الماضي، حيث ساعدا في عودة ميلان للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي.

ويعمل مالديني في الإدارة لنادي ميلان منذ 2018 ونجح في إبرام العديد من الصفقات الرائعة وكان أخر إنجازاته تجديد عقد البرتغالي رفائيل لياو نجم الروسنيري.