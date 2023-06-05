بعد خمس سنوات.. مالديني يقترب من الرحيل عن ميلان خلال أيام
اقترب باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان الإيطالي وأسطورة الفريق، من الرحيل عن منصبه خلال الأيام المقبلة.
وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق عبر حسابه، أن باولو مالديني على وشك الانفصال عن ميلان.
وأضاف: “أم الوضع متوتر حول مجلس الإدارة بعد الاجتماع في الصباح، كما من الممكن أيضًا رحيل المدير الرياضي ريكي ماسارا”.
وكان ميلان جدد عقد الثنائي في العام الماضي، حيث ساعدا في عودة ميلان للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي.
ويعمل مالديني في الإدارة لنادي ميلان منذ 2018 ونجح في إبرام العديد من الصفقات الرائعة وكان أخر إنجازاته تجديد عقد البرتغالي رفائيل لياو نجم الروسنيري.